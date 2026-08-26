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Царьград

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Kyiv Independent: Кулебу рассматривают на пост посла в США

Kyiv Independent: Кулебу рассматривают на пост посла в США

Украина рассматривает экс-главу МИД Дмитрия Кулебу в качестве кандидата на пост посла в США. Kyiv Independent сообщает, что Кулеба может заменить уволенную Ольгу Стефанишину, несмотря на трудности с поиском новой кандидатуры в Киеве.

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