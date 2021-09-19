ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • NVS66 SergeiShulepov
    16 сентября 2021 года президент США Джо Байден получил ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ к ИСПОЛНЕНИЮ решение конгресса США ввести против ..."Элита" России по...
  • Лариса Шемисова
    А вы посмотрите сколько голосовали, я была на второй день- в тот момент одна была, зато 6 членов комиссии и море набл...Глядя на эту толп...
  • NVS66 SergeiShulepov
    Одна басня знаменитого Ивана Крылова, учит тому, что ни в коем случае нельзя смеяться над чужим горем. Бездырь Вы, те..."Элита" России по...

Всего лишь несколько абсурдных законов в СССР, из-за которых любой мог сесть в тюрьму

Всего лишь несколько абсурдных законов в СССР, из-за которых любой мог сесть в тюрьму

В СССР в тюрьму можно было попасть за обмен валюты, переезд в другую страну или опоздание на работу.

Вернуться к статье
227
Обсудить
Vasil Cornev
Очередной бред либераста-педераста! Пусть лучше перечислит сегодняшние преступления которые ледянят душу, но наказания практически отсутствуют.
ВЛАДИМИР ЧЕХОВ
Полностью с Вами согласен !
Владимир Петров
Над людьми глумились, а комуноид-долбоёб объявляет это "бредом".
Григорий Давидян
Над людьми никто не глумился в СССР. Над людьми глумиться начали с 1990-го года, когда их оставили без средств к существованию. А то, что некоторые из этих законов действительно существовали - так людям же от этого и было хорошо.
Николай Краснопольский
Первые 4 временными и диктовались сиюминутными задачами, а остальные совсем не помешали бы и сейчас, пусть в современной форме.
Бендер Задунайский
Автор , ты идиот и провокатор .
Владимир Петров
Святую правду написал автор. Бред марксизма насаждала КПСС садистскими методами.
Григорий Давидян
Да, такими садистскими методами! Ну не давали кровопийцам развернуться!
Karmadon
Это сестра моей бабушки, потерявшая мужа (умер от тифа, а в Гражданскую воевал, кстати, у самого Чапаева) и оставшаяся одна с тремя детьми - кровопийца? 5 лет лагерей за пакетик колосков с УЖЕ УБРАННОГО поля, чтобы хоть чем-то накормить детей. Всех их забрали в детдом, дальнейшая судьба неизвестна. Сама она из лагеря так и не вернулась. Это она - кровопийца? Что б у тебя рука отсохла, такое писать, падла!
Григорий Давидян
Не надо врать про "колоски"! Скорее всего там было нечто более серьёзное.
Uri Strukow
В 82м были мы в совхозе в Рязанской обл. Выращивали там знаменитый спасский лук. Сладкий. Даже ялтинский не то. Девки прямо в поле ели его как яблоки. За воровство сажали. И многие в деревне отсидели. Воровали севок на продажу. А еще, помню, спросил одного мужика за что сидел. Он сказал, что поймали когда своровал несколько мешков зерна. Я удивился и спросил- зачем зерно. Он ответил, что гнал из него самогон. Зерно не основной продукт в совхозе. Выращивали для своих нужд. Мало было. А в колхозах не сажали. Только в совхозах. А вообще, законы пишутся не на пустом месте.
Karmadon
Врать?!. Заткни свой поганый язык себе в сраку, паскуда. Закон БЫЛ. И десятки тысяч осужденных по этому закону - БЫЛИ. И никакое ВРАНЬЕ потомков бериевских прихвостней этого факта не изменит. Нечто более серьёзное, говорите? Ага. Неграмотная деревенская тетка, наверное, шпионила в пользу Англии, Турции и Буркина-Фасо. Или готовила покушение на товарища Сталина. Впрочем, в застенках НКВД из нее могли и не такое выбить.
Владимир Петров
Вот эти, xвалящие коммунистический садизм, сами будут выть громче всеx, если иx прижопить.
Николай Новицкий
Анонимный аффтар недоволен дисциплинирующими законами. Видимо сам распиздяй, и думает, что все такие же вокруг, должны прочувствовать...Ну а мы жили в то время и работали, а те, кто не работал, да получали клеймо ТУНЕЯДЦА и вполне могли сесть за решётку, так что автору есть чего опасаться...
Latif Gassanov
Явно заказная статья, направленная молодежи, чтобы не помышляли о социализме и революции. Те законы, которые принимались до 1940 года были связаны с заговором контрреволюционеров. Если сейчас совершить соцреволюцию, то сопротивление будет неимоверное. Потому что денег в офшорах накопилось много и их хозяева вместе с западом опять будут тратить их на контрреволюцию. В результате получат законы еще жестче сталинских.
Андрей Лукьянчиков
А я жил при этих законах, и всё хорошо, было, БЫЛО... А сейчас намного хуже. Нет нормальной пищи, даже воду из крана пить нельзя... Не говоря о человеческих отношениях.
Владимир
Автор не изучил причины статей. Разумеется сейчас это выглядит жутко. Только вот когда пошли на смягчение, началось разложение общества, упадок как морали так и экономики. Как результат наша действительность. Данная статья очередной выпердыш.
Килатив
Автор натягивает сову на глобус.
Karmadon
Всякое было, отрицать глупо. Но не менее глупо отрицать, что лучше периода, чем 65-80 годы в истории СССР-России не было. И я благодарен судьбе, что моя юность пришлась именно на это время.
Alex Kuzya
Еще бы вспомнили средневековую инквизицию.
Uri Strukow
А в других странах не было аналогичных законов. Вообще, автор пишет про Союз, сравнивая 30е годы с современным миром. А тогда не было интернета, айфонов и айпадов, и даже телевидения с любимым для ненавистников СССР- домом 2. А мир на две трети состоял из колоний, где жизнь человека вообще ничего не стоила. Уже был фашизм и строились концлагеля. Можно подумать, что голодающие могли или могут кормиться с полей капиталистов. Да на западе за такое казнили на площадях или ломали на дыбе. И законы эти принимались людьми и для людей, выросших при царизме и прошедших через 1ю мировую, развал империи, революции, гражданскую, интервенцию и т.д. Мир вплотную подошел ко 2й мировой. И при всем этом, тогда он все-равно был чище, чем сегодня.
Макс Кутузов
Не нарушай закон-не посадят!

Картина дня

наверх