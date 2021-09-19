Всего лишь несколько абсурдных законов в СССР, из-за которых любой мог сесть в тюрьму

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВсего лишь несколько абсурдных законов в СССР, из-за которых любой мог сесть в тюрьму В СССР в тюрьму можно было попасть за обмен валюты, переезд в другую страну или опоздание на работу.Вернуться к статье227НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVasil CornevОчередной бред либераста-педераста! Пусть лучше перечислит сегодняшние преступления которые ледянят душу, но наказания практически отсутствуют.ВЛАДИМИР ЧЕХОВПолностью с Вами согласен !Владимир ПетровНад людьми глумились, а комуноид-долбоёб объявляет это "бредом".Григорий ДавидянНад людьми никто не глумился в СССР. Над людьми глумиться начали с 1990-го года, когда их оставили без средств к существованию. А то, что некоторые из этих законов действительно существовали - так людям же от этого и было хорошо.НКНиколай КраснопольскийПервые 4 временными и диктовались сиюминутными задачами, а остальные совсем не помешали бы и сейчас, пусть в современной форме.Бендер ЗадунайскийАвтор , ты идиот и провокатор .Владимир ПетровСвятую правду написал автор. Бред марксизма насаждала КПСС садистскими методами.Григорий ДавидянДа, такими садистскими методами! Ну не давали кровопийцам развернуться!KarmadonЭто сестра моей бабушки, потерявшая мужа (умер от тифа, а в Гражданскую воевал, кстати, у самого Чапаева) и оставшаяся одна с тремя детьми - кровопийца? 5 лет лагерей за пакетик колосков с УЖЕ УБРАННОГО поля, чтобы хоть чем-то накормить детей. Всех их забрали в детдом, дальнейшая судьба неизвестна. Сама она из лагеря так и не вернулась. Это она - кровопийца? Что б у тебя рука отсохла, такое писать, падла!Григорий ДавидянНе надо врать про "колоски"! Скорее всего там было нечто более серьёзное.USUri StrukowВ 82м были мы в совхозе в Рязанской обл. Выращивали там знаменитый спасский лук. Сладкий. Даже ялтинский не то. Девки прямо в поле ели его как яблоки. За воровство сажали. И многие в деревне отсидели. Воровали севок на продажу. А еще, помню, спросил одного мужика за что сидел. Он сказал, что поймали когда своровал несколько мешков зерна. Я удивился и спросил- зачем зерно. Он ответил, что гнал из него самогон. Зерно не основной продукт в совхозе. Выращивали для своих нужд. Мало было. А в колхозах не сажали. Только в совхозах. А вообще, законы пишутся не на пустом месте.KarmadonВрать?!. Заткни свой поганый язык себе в сраку, паскуда. Закон БЫЛ. И десятки тысяч осужденных по этому закону - БЫЛИ. И никакое ВРАНЬЕ потомков бериевских прихвостней этого факта не изменит. Нечто более серьёзное, говорите? Ага. Неграмотная деревенская тетка, наверное, шпионила в пользу Англии, Турции и Буркина-Фасо. Или готовила покушение на товарища Сталина. Впрочем, в застенках НКВД из нее могли и не такое выбить.Владимир ПетровВот эти, xвалящие коммунистический садизм, сами будут выть громче всеx, если иx прижопить.Николай НовицкийАнонимный аффтар недоволен дисциплинирующими законами. Видимо сам распиздяй, и думает, что все такие же вокруг, должны прочувствовать...Ну а мы жили в то время и работали, а те, кто не работал, да получали клеймо ТУНЕЯДЦА и вполне могли сесть за решётку, так что автору есть чего опасаться...Latif GassanovЯвно заказная статья, направленная молодежи, чтобы не помышляли о социализме и революции. Те законы, которые принимались до 1940 года были связаны с заговором контрреволюционеров. Если сейчас совершить соцреволюцию, то сопротивление будет неимоверное. Потому что денег в офшорах накопилось много и их хозяева вместе с западом опять будут тратить их на контрреволюцию. В результате получат законы еще жестче сталинских.Андрей ЛукьянчиковА я жил при этих законах, и всё хорошо, было, БЫЛО... А сейчас намного хуже. Нет нормальной пищи, даже воду из крана пить нельзя... Не говоря о человеческих отношениях.ВладимирАвтор не изучил причины статей. Разумеется сейчас это выглядит жутко. Только вот когда пошли на смягчение, началось разложение общества, упадок как морали так и экономики. Как результат наша действительность. Данная статья очередной выпердыш.КилативАвтор натягивает сову на глобус.KarmadonВсякое было, отрицать глупо. Но не менее глупо отрицать, что лучше периода, чем 65-80 годы в истории СССР-России не было. И я благодарен судьбе, что моя юность пришлась именно на это время.Alex KuzyaЕще бы вспомнили средневековую инквизицию.USUri StrukowА в других странах не было аналогичных законов. Вообще, автор пишет про Союз, сравнивая 30е годы с современным миром. А тогда не было интернета, айфонов и айпадов, и даже телевидения с любимым для ненавистников СССР- домом 2. А мир на две трети состоял из колоний, где жизнь человека вообще ничего не стоила. Уже был фашизм и строились концлагеля. Можно подумать, что голодающие могли или могут кормиться с полей капиталистов. Да на западе за такое казнили на площадях или ломали на дыбе. И законы эти принимались людьми и для людей, выросших при царизме и прошедших через 1ю мировую, развал империи, революции, гражданскую, интервенцию и т.д. Мир вплотную подошел ко 2й мировой. И при всем этом, тогда он все-равно был чище, чем сегодня.Макс КутузовНе нарушай закон-не посадят!Комментировать
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