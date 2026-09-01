КФУ институтының элеккеге директоры Фәннәр Академиясенең Археология институтына күчте

Казан федераль университетының Халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институтын җитәкләгән Раил Фәхретдинов Татарстан Фәннәр академиясенең А.
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