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КФУ институтының элеккеге директоры Фәннәр Академиясенең Археология институтына күчте

Казан федераль университетының Халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институтын җитәкләгән Раил Фәхретдинов Татарстан Фәннәр академиясенең А.

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