«Пусть солдаты приводят родню и сдают соседей»:  в Киеве придумали новые методы могилизации

Слово «демобилизация» на Украине должно быть запрещено. Об этом в эфире в эфире «Новости life» заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТРО ВСУ Игорь Швайка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».