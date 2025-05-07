«Пусть солдаты приводят родню и сдают соседей»:  в Киеве придумали новые методы могилизации

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Слово «демобилизация» на Украине должно быть запрещено. Об этом в эфире в эфире «Новости life» заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТРО ВСУ Игорь Швайка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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