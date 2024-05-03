В Арсеньеве Приморского края сотрудники полиции приняли участие в международной акции «Сад памяти»

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне к международной акции «Сад Памяти» присоединились сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский», представители Администрации Арсеньевского городского округа, активисты Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и жители города.
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