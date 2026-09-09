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Сьюзан Сарандон заявила, что из-за политических взглядов теряет роли в кино

Сьюзан Сарандон заявила, что её политические взгляды продолжают влиять на карьеру в Голливуде. Об этом 79-летняя актриса рассказала на пресс-конференции в рамках Венецианского кинофестиваля 6 сентября, где состоялась премьера её нового фильма The Echo Chamber.

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