Сьюзан Сарандон заявила, что из-за политических взглядов теряет роли в кино

Сьюзан Сарандон заявила, что её политические взгляды продолжают влиять на карьеру в Голливуде. Об этом 79-летняя актриса рассказала на пресс-конференции в рамках Венецианского кинофестиваля 6 сентября, где состоялась премьера её нового фильма The Echo Chamber.