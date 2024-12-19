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Чисто английское убийство

Чисто английское убийство

Сергей Васильев Глядя, с какой скоростью, буквально теряя тапки, кастрюлеголовые гестаповцы побежали брать на себя ответственность за теракт в Москве, увидев их воодушевленные элитным “коксом” лица, хочется возопить строго по Станиславскому  “не верю!” Частный опыт:  Первый раз я попал в Узбекистан в лихие 90-е, когда вся прозападная общественность праздновала поражение России.

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