Не только для зрения: что в моркови может оказаться полезным для сна

Морковь может быть интересна не только тем, кто заботится о зрении. Этот овощ способен стать частью вечернего рациона благодаря содержанию калия, магния и других веществ, которые участвуют в работе нервной системы и мышц.
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