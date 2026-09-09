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Пятый канал

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Не только для зрения: что в моркови может оказаться полезным для сна

Не только для зрения: что в моркови может оказаться полезным для сна

Морковь может быть интересна не только тем, кто заботится о зрении. Этот овощ способен стать частью вечернего рациона благодаря содержанию калия, магния и других веществ, которые участвуют в работе нервной системы и мышц.

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