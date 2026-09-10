Эксперт назвал самые полезные грибы

В них много белка, пищевых волокон, витаминов группы B и минеральных веществ Кандидат технических наук Дмитрий Быстров в беседе с "Газетой.
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