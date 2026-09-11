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Происшествия

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Валерий Калачев принял участие в очередной встрече глав национальных центральных бюро Интерпола государств – участников СНГ

В столице Республики Беларусь состоялась очередная встреча глав НЦБ Интерпола государств – участников СНГ.

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