Девочки предпочитают идти своим путем и добиваться успехов в выбранных сферах. Дети знаменитостей предпочитают размеренную жизнь и стараются не попадать в объективы камер.
14.09.24==Дочери звезд Евы Польны, Саши
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Почему у этих дебилов, якобы звёзд, мода на иностранные имена для детей? Почему не Эвелина, а Эвелин? тС какого перепугу Милена? Почему та же ЕВА не пишет свою настоящую фамилию - Польная? А пишется словом-уродцем -Польны? Зачем пиарить всякую антироссийскую дрянь?
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