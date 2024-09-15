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15.09.24==Дочери звезд Евы Польны, Саши

15.09.24==Дочери звезд Евы Польны, Саши

Девочки предпочитают идти своим путем и добиваться успехов в выбранных сферах. Дети знаменитостей предпочитают размеренную жизнь и стараются не попадать в объективы камер.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Почему  у  этих дебилов, якобы  звёзд, мода  на иностранные  имена  для  детей? Почему  не  Эвелина, а Эвелин? тС какого  перепугу  Милена? Почему  та  же  ЕВА не пишет  свою настоящую фамилию  - Польная? А  пишется словом-уродцем  -Польны?  Зачем пиарить всякую антироссийскую дрянь?
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