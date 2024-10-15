15.10.24==Дочери звезд Евы Польны, Саши

Владимир Алтайцев

Почему у этих дебилов, якобы звёзд, мода на иностранные имена для детей? Почему не Эвелина, а Эвелин? тС какого перепугу Милена? Почему та же ЕВА не пишет свою настоящую фамилию - Польная? А пишется словом-уродцем -Польны? Зачем пиарить всякую антироссийскую дрянь?