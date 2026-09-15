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Царьград

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Университет в Красноярске сообщил: 21 октября ожидаются Ориониды

Университет в Красноярске сообщил: 21 октября ожидаются Ориониды

21 октября русские смогут наблюдать до 20 метеоров в час во время пика метеорного потока Ориониды. Эксперт из университета в Красноярске рассказал также о противостоянии Сатурна 4 октября — отличное время для его наблюдений.

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