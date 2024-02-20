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Татьяна Монтян: Орбан уходит в отрыв: Венгрия бросает вызов Брюсселю и Вашингтону

Татьяна Монтян: Орбан уходит в отрыв: Венгрия бросает вызов Брюсселю и Вашингтону

Венгрия бросает вызов уже не только Брюсселю, но и Вашингтону. Удивительная фронда Орбана в отношении старших западных товарищей не то что не сбавляет, но и набирает обороты, приобретая оттенки настоящей конфронтации.

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