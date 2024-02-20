Татьяна Монтян: Орбан уходит в отрыв: Венгрия бросает вызов Брюсселю и Вашингтону

Венгрия бросает вызов уже не только Брюсселю, но и Вашингтону. Удивительная фронда Орбана в отношении старших западных товарищей не то что не сбавляет, но и набирает обороты, приобретая оттенки настоящей конфронтации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии