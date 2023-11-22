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Минус полкилограмма в неделю: как похудеть, не занимаясь спортом

Минус полкилограмма в неделю: как похудеть, не занимаясь спортом

Питание, режим, тренировки — пожалуй, процесс похудения строится на этих трех китах. Но что делать, если состояние здоровья или работа не позволяют ввести регулярную физическую активность в свою рутину? Спортивный диетолог объясняет, чем можно заменить тренировки.

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