Минус полкилограмма в неделю: как похудеть, не занимаясь спортом

Питание, режим, тренировки — пожалуй, процесс похудения строится на этих трех китах. Но что делать, если состояние здоровья или работа не позволяют ввести регулярную физическую активность в свою рутину? Спортивный диетолог объясняет, чем можно заменить тренировки.