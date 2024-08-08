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РЕН ТВ: боевики ВСУ расстреляли беременную женщину в Курской области

РЕН ТВ: боевики ВСУ расстреляли беременную женщину в Курской области

В результате обстрела Суджи Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла 28-летняя беременная девушка Нина Кузнецова.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Нападение ВСУ на Курскую область и гибель мирных жителей, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть собирающуюся группировку врага на границе, всего в 9 км от российских населенных пунктов. Кому было непонятно для чего? Боюсь подумать, что это было сделано намеренно, чтобы &quot;опустить&quot; нового министра в отместку за разгром воровской банды в МО. Хотя после убийства Пригожина с его командирами-героями, такие мысли приходят на ум. Когда же будет &quot;разбор полетов&quot; и конкретные выводы с целью исправить ситуацию!?
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16 час.

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