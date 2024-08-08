РЕН ТВ: боевики ВСУ расстреляли беременную женщину в Курской области

АЛ

Александр Лагуткин

Нападение ВСУ на Курскую область и гибель мирных жителей, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть собирающуюся группировку врага на границе, всего в 9 км от российских населенных пунктов. Кому было непонятно для чего? Боюсь подумать, что это было сделано намеренно, чтобы "опустить" нового министра в отместку за разгром воровской банды в МО. Хотя после убийства Пригожина с его командирами-героями, такие мысли приходят на ум. Когда же будет "разбор полетов" и конкретные выводы с целью исправить ситуацию!?