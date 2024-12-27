Челябинский депутат оставил деньги, которыми планировали помочь фронту, себе

Председатель отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Кунашакском районе Челябинской области Даян Иштимиров, решил побороться за 25 тысяч рублей, которые он по решению суда должен выплатить главе Урукульского сельского поселения Фаилу Закирову.