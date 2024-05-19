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Студенческие протесты в США: есть ли параллели с маршами 1968 года против войны во Вьетнаме и как это скажется на результатах выборов?

Автор фото, Getty/Reuters О статье Автор, Уильям Маркес Должность, Всемирная служба Би-би-си В ряде крупных университетов США нарастают протесты против войны в Газе, к разгону демонстрантов власти привлекают полицию и национальную гвардию, арестованы уже сотни человек.

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