Чем заняться дома: драма об атомной бомбе, путч 1993-го и японские мифы

Посмотреть «Оппенгеймер» Amazon Prime Video 1940-е, США. Роберт Оппенгеймер создает атомную бомбу при поддержке американского правительства и лучших ученых, успешно испытывает ее на плато Лос-Аламос и понимает, что своим изобретением обрек человечество на гибель.
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