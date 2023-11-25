Чем заняться дома: драма об атомной бомбе, путч 1993-го и японские мифы

Посмотреть «Оппенгеймер» Amazon Prime Video 1940-е, США. Роберт Оппенгеймер создает атомную бомбу при поддержке американского правительства и лучших ученых, успешно испытывает ее на плато Лос-Аламос и понимает, что своим изобретением обрек человечество на гибель.