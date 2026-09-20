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Женская НБА. «Индиана» примет «Вашингтон», «Торонто» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи

В ранних играх «Торонто» примет «Нью-Йорк», «Индиана» встретится с «Вашингтоном».  Женская НБА Регулярный чемпионат Коннектикут – Миннесота 20 сентября .

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