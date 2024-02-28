Отложения брюшного жира могут повлиять на здоровье мозга и когнитивные функции у людей с высоким риском развития болезни Альцгеймера

По данным ученых из Глобального института здравоохранения Рутгерса (Rutgers Global Health Institute), влияние брюшного жира на здоровье мозга и когнитивные функции обычно более выражено у мужчин среднего возраста с высоким риском болезни Альцгеймера, чем у женщин.
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