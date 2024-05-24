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Столтенберг призвал страны НАТО разрешить Киеву удары западным оружием по России

Столтенберг призвал страны НАТО разрешить Киеву удары западным оружием по России

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО), призвал страны блока снять ограничения на удары Украины по международно признанной территории России с использованием западного оружия.

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