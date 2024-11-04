Личка приглашён на заседание КДК РФС из-за поведения на пресс-конференции

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о приглашении на заседание главного тренера «Динамо» Марцела Лички из-за его поведения на пресс-конференции после матча 14-го тура с «Ростовом».