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Роспотребнадзор сообщил о стабильной эпидобстановке в Иркутской области

Роспотребнадзор сообщил о стабильной эпидобстановке в Иркутской области

В Иркутской области, а также в Иркутске и Шелехове сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

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