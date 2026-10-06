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Иркутск Сегодня

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Иркутские полицейские задержали подозреваемого в поджоге жилого дома в Октябрьском округе

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном поджоге.

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