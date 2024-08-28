ТАСС: белгородская экс-чиновница обвиняется в попытке теракта по заказу Украины

В соответствии с информацией, представленной правоохранительными органами, бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее соучастник Александр Холодков подозреваются в оказании помощи кураторам с Украины в террористической деятельности на территории России.
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