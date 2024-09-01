Харрис обвинила Трампа в неуважении к священной земле после визита на кладбище

REUTERS/Kevin Mohatt Бывший президент США Дональд Трамп продемонстрировал "неуважение к священной земле" во время визита на Арлингтонское национальное кладбище, что привело к стычке между сотрудниками, сообщили в издании The Hill со ссылкой на заявление вице-президента страны Камалы Харрис.