Мэр Николаева объявил, что с ударом ВС РФ ПВО не справилась из-за применённых Россией «ракет неизвестного типа»

На Украине пытаются найти оправдание тому, что система ПВО не справляется с российскими ударами и что зачастую воздушная тревога объявляется уже после того, как нанесено поражение тем или иным объектам ВСУ.
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