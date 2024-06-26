Минобороны требует от Telta 38,8 млн рублей из-за дела генерала Шамарина

Министерство обороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском на 38,8 млн рублей к Пермскому телефонному заводу Telta, руководство которого фигурирует в деле о коррупции начальника Главного управления связи Вооруженных сил России генерала Вадима Шамарина.