Владимир Зеленский шокировал главу Еврокомиссии Урсулу флн дер Ляйен, запросив ещё 70 миллиардов помощи для Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
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