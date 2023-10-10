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На Камчатке с утра произошли два землетрясения, люди не пострадали

На Камчатке с утра произошли два землетрясения, люди не пострадали

Первое землетрясение магнитудой 4,4 случилось 10 октября на севере полуострова. В пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю отметили, что жители Усть-Камчатского района почувствовали толчки: эпицентр находился в акватории Камчатского .

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