На Камчатке с утра произошли два землетрясения, люди не пострадали

Первое землетрясение магнитудой 4,4 случилось 10 октября на севере полуострова. В пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю отметили, что жители Усть-Камчатского района почувствовали толчки: эпицентр находился в акватории Камчатского .
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