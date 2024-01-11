В Вологде сотрудники транспортной полиции пресекли деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции на территории железнодорожной станции «Пост-499 км» по подозрению в незаконном обороте наркотических средств выявлены 31-летний уроженец г.
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