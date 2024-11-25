TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 484 подписчика

33 места, 12 скоростей и 4,9 литра: как устроен самый хардкорный внедорожный автобус в мире

33 места, 12 скоростей и 4,9 литра: как устроен самый хардкорный внедорожный автобус в мире

Независимое конструкторское бюро презентовало в Чехии самый мощный в мире автобус-внедорожник. Torsus Praetorian получил полный привод и внедорожные шины — авторы проекта уверяют, что их техника способна справиться с любыми, даже самыми суровыми условиями, а также обещают по заказу укрепить борта автобуса бронированными листами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
Скоро его на Украине увидим?
Ответить
19 час.
М
ММ
Нормальная буханка!
Ответить
18 час.
Модест
ПАЗ 3201 выпускался с 1968 года, ПАЗ-3206 выпускался с 1995 года. Дешевле на порядок, возит народ в любую деревенскую распутицу по всей стране.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх