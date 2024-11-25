33 места, 12 скоростей и 4,9 литра: как устроен самый хардкорный внедорожный автобус в мире

Независимое конструкторское бюро презентовало в Чехии самый мощный в мире автобус-внедорожник. Torsus Praetorian получил полный привод и внедорожные шины — авторы проекта уверяют, что их техника способна справиться с любыми, даже самыми суровыми условиями, а также обещают по заказу укрепить борта автобуса бронированными листами.