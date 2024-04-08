Десять тысяч заявлений в 1 класс за неделю подали жители Новосибирской области

Заявления в 1 класс начали принимать с 1 апреля в Новосибирской области. Приемная кампания будет идти все лето, но родители стремятся побыстрее пройти все формальные процедуры и решить вопрос с определением ребенка в школу.
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