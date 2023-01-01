Дэвид Култхард: «Положение в «Ф-1» куда более плотное, чем в начале 2022 года»

Дэвид Култхард не ожидает доминирования «Ред Булл» в 2023 году. Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, как «Мерседесу» удавалось побеждать с 2014-го по 2020-й, и почему сейчас таких предпосылок нет.