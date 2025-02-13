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Царьград

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SHOT: актриса Поргина попала в больницу в Москве из-за температуры и кашля

SHOT: актриса Поргина попала в больницу в Москве из-за температуры и кашля

Сейчас артистка находится дома.Актриса Людмила Поргина была госпитализирована в Москве. Она пожаловалась медикам на высокую температуру, сухой кашель и головокружение.

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