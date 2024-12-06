Пошла реакция на заявления Кадырова по «потерянной» Украине и «братьям-мигрантам»

Делом обычного чеченского мальчика занимается весь чеченский политбомонд. Не зарывают голову в песок, не заставляют чеченского мальчика извиниться перед русскими участниками драки Кадыров показал, как надо впрягаться за своих.
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