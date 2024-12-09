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В Адыгее открылась художественная выставка «России славные сыны»

В Адыгее открылась художественная выставка «России славные сыны»

В Картинной галерее РА открылась выставка «России славные сыны». Экспозиция, представленная членами Адыгейского республиканского отделения Союза художников России, включает в себя портреты защитников Отечества – как ветеранов Великой Отечественной войны, так и героев, отдавших свои жизни в ходе СВО, а также жанровые композиции, отражающие дух времени и мужество воинов.

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