В Адыгее открылась художественная выставка «России славные сыны»

В Картинной галерее РА открылась выставка «России славные сыны». Экспозиция, представленная членами Адыгейского республиканского отделения Союза художников России, включает в себя портреты защитников Отечества – как ветеранов Великой Отечественной войны, так и героев, отдавших свои жизни в ходе СВО, а также жанровые композиции, отражающие дух времени и мужество воинов.