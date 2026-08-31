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В ЖК «Савеловский Сити» жильцы сообщили, что лифта ждут по 40 минут и дольше

В ЖК «Савеловский Сити» жильцы сообщили, что лифта ждут по 40 минут и дольше

В шестом корпусе ЖК «Савеловский Сити» на севере Москвы из шести лифтов работают только два: жильцы ждут кабину по 40 минут и дольше, а с 25-го этажа и ниже попасть в переполненный лифт почти невозможно.

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