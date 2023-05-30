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Еще один дальневосточный губернатор может повторить судьбу Тарасенко

Еще один дальневосточный губернатор может повторить судьбу Тарасенко

Глава Якутии прибыл на встречу с президентом Путиным, сообщает ИА DEITA.RU.Глава центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что встреча Айсена Николаева с Владимиром Путиным является своеобразным «благословением» для первого.

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