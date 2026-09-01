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Бортник: «До весны следующего года Москва попытается выиграть эту войну»

Бортник: «До весны следующего года Москва попытается выиграть эту войну»

Россия намерена уже в следующем году взят под свой полный контроль Донбасс, после чего начнет подготовку к третьему этапу войны.

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