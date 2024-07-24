СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Да, было  бы  интересно ,  если  бы теленок  волка  съел  ! Если  мировой  коммунизм  не  смог  развалить  капиталист...Сатановский прав:...
  • Михаил Пантюхин
    Сергей, это продажные чиновники до мозга костей!!!Заработок на мног...
  • Так будет
    мдя, похоже, по ком - то (а их довольно много, радетелей азиатчины) плачет пуляЗаработок на мног...

Почему украинские обыватели идут убивать русских

Ох   ты,    как  это  я  пропустила      сию  дивную  статью  Р.  Ищенко,  опубликованную  почти   месяц   назад!   Надо  исправиться   и   срочно  выложить   отрывки  из  неё!Сейчас, на третьем году СВО, глубинный российский народ стал удивляться и часто спрашивать: как же это получилось, что жившие на Украине родные братья и сёстры (не в фигуральном значении "братства народов", а в прямом своём значении – ближайшие родственники), вдруг стали "патриотами" Украины и русофобами, будучи сами русскими?Кто-то говорит, что они запуганы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх