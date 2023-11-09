Украинский певец Бледный оправдывается за свои высказывания о польском язык Елена ГалицкаяУчастник украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный заявил, что его недавние высказывания о польском языке были шуткой, которую неправильно поняли.
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