Немецкие спецслужбы пугают представителей бизнеса ФРГ возможными диверсиями со стороны России

Антироссийская истерия в Европе, похоже, вышла на новый уровень. Во всяком случае, в Германии уже открытым текстом говорят о целых группах российских агентов, задачей которых является вербовка представителей крупного бизнеса и диверсии на крупных промышленных предприятиях.
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