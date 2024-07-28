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Немецкие спецслужбы пугают представителей бизнеса ФРГ возможными диверсиями со стороны России

Немецкие спецслужбы пугают представителей бизнеса ФРГ возможными диверсиями со стороны России

Антироссийская истерия в Европе, похоже, вышла на новый уровень. Во всяком случае, в Германии уже открытым текстом говорят о целых группах российских агентов, задачей которых является вербовка представителей крупного бизнеса и диверсии на крупных промышленных предприятиях.

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