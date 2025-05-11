Крупный пожар потушен в Забайкалье

В Забайкальском крае потушили крупный пожар, охвативший одну тысячу гектаров. По информации пресс-службы регионального правительства, сейчас на месте проводится проливка с участием 120 человек и 37 единиц техники.
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