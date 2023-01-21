В Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка

Одним из первых объектов, который по распоряжению начальника УМВД России по г. Севастополю генерал-майора полиции Павла Гищенко будет патрулировать конная полиция, стал природный парк «Максимова дача», имеющий статус особо охраняемой природной территории регионального значения.