В Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка

Одним из первых объектов, который по распоряжению начальника УМВД России по г. Севастополю генерал-майора полиции Павла Гищенко будет патрулировать конная полиция, стал природный парк «Максимова дача», имеющий статус особо охраняемой природной территории регионального значения.
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