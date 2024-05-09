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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона. «Зенит» готов продолжить работу с Марио, если он решит остаться («Р-Спорт»)

Ранее стало известно, что 33-летний защитник не сыграет за «Зенит» до конца сезона.  По информации «Р-Спорт», футболист может завершить карьеру по окончании этого сезона.

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