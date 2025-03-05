Reuters: Трамп и Трюдо проведут телефонные переговоры

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо планируют провести телефонные переговоры, касающиеся введения торговых пошлин.
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