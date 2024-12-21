На авиабазе Бельбек в Крыму ведется строительство железобетонных укрытий для самолетов.Спутниковые снимки публикуют западные издания, где показывают не менее 10 арочных укрытий на разных стадиях строительства, а также более легкие и менее защищенные конструкции.